عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللوء أحمد حمدي| أنشئ كباري عبور حرب أكتوبرر..واستشهد على الجبهة وسط جنوده

اللواء أحمد حمدي
اللواء أحمد حمدي

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

غرفة عمليات حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، تكبد فيها العدو خسائر لا يمكن أن ينساها أبدًا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها. 

نصر أكتوبر

وتمُر علينا الذكرى الخمسين على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقايس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم. 

نصر أكتوبر 73

اللواء أحمد حمدي

مولده

وُلد اللواء أحمد حمدي في 20 مايو عام 1929 بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية؛ وتخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1951 قسم الميكانيكا وحصل على دبلوم الدراسات الميكانيكية من جامعة القاهرة عام 1957.

إنضمامه للقوات المسلحة

التحق اللواء أحمد حمدي بالخدمة بالقوات الجوية في 18 أغسطس 1951، ثم نقل إلى سلاح المهندسين عام 1954، ثم حصل على دورة القادة والأركان من أكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي بتقدير امتياز عام 1961، ثم دورة الأركان الكاملة بدرجة الامتياز والدورة الإستراتيجية التعبوية بأكاديمية ناصر العسكرية بدرجة امتياز، وتدرج في الرتب العسكري.

وشارك الشهيد في حروب مصر مثل حرب العدوان الثلاثي 1956 وحرب الاستنزاف  كذلك كان له دور عظيم في حرب يونيو ١٩٦٧ بحرمان العدو من السيطرة علي مستودعات القوات المسلحة في سيناء وحرمانه من الاستفادة بخطوط المياه؛ وتجلى دوره العظيم في حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣.

حرب أكتوبر

في عام 1971، كلف اللواء أحمد حمدي بإعداد لواء كباري جديد كامل وتشكيل وحداته وتدريبها لتأمين عبور الجيش الثالث الميداني، واستكمال معدات وبراطيم العبور بها، وتجهيز مناطق تمركزها على طول قناة السويس.

كما حول ساحات ومنازل إسقاط مهمات العبور التي يستغرق انشاؤها يوما كاملا إلى كباري اقتحام لا يستغرق بناؤها أكثر من بضع ساعات.

وفي الساعات الأولى من الحرب عبر الآلاف من قوة سلاح المهندسين إلى الضفة الشرقية لقناة السويس وقامت بفتح الثغرات في الساتر للترابي لخط برليف؛ وكان على رأس القوات الشهيد اللواء أحمد حمدي.

وأشرف اللواء أحمد حمدي على عملية إنشاء الكباري والمعابر ويتنقل من معبر لآخر ليطمئن على تشغيل معظم المعابر والكباري التي استغرق إنشاؤها وتجهيزها من6 إلى 9 ساعات كما كان مخطط لها.

وعبرت القوات منها في التوقيت المخطط لها بالرغم من محاولات العدو بمنع الانشاءات وتشغيل الكباري والمعديات بالقصف المستمر أرضًا وجواً لمناطق تمركز الوحدات وطرق تحركاتها.

كما أشرف اللواء أحمد حمدي على إنشاء عشرون كُبري ثقيل ومشاه وعدد كبير من المعديات، أتاح ذلك لمعدات الجيش وأسلحته الثقيلة أن تعبر الضفة الشرقية لقناة السويس في الوقت المناسب.

وفاة بطولية

في يوم ١٤ أكتوبر 1973؛ توفي اللواء أحمد حمدي  خلال إعادة إنشاء كوبري من أجل العبور؛ حيث أصيب بشظايا ليستشهد وسط جنوده.

تكريمه

كرم الشهيد اللواء أحمد حمدي بإطلاق أسمه على أول نفق تم إنشائه في مصر يربط سيناء بالسويس، كذلك على مدرسة في مسقط رأسه بالمنصورة، وعلي أحد شوارع العاشر من رمضان وأحد شوارع مدينة السويس الباسلة، واعتبرت نقابة المهندسين يوم استشهاده يوما للمهندسين.

كما أطلقت القيادة العليا للقوات المسلحة أسم الشهيد على أول دفعة تخرجت من الكلية الحربية بعد معارك أكتوبر 1973 كذلك إهداء "سيف الشرف العسكري" لأسرة الشهيد ومنح سيرته العسكرية نجمة سيناء من الطبقة الأولى تقديرا لبطولاته وعظمة تضحياته.

اللواء أحمد حمدي أحمد حمدي حرب اكتوبر حرب السادس من أكتوبر نصر اكتوبر سيناء سلاح المهندسين أكاديمية ناصر العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

أحمد حسن يعلن نقل نجم الأهلي للمستشفي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

ترشيحاتنا

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو لجولاته السابقة بمحافظات الجمهورية

اللوء أحمد حمدي| أنشئ كباري عبور حرب أكتوبرر..واستشهد على الجبهة وسط جنوده

طارق نصير: حماة الوطن يضع كل إمكانياته ومقراته لدعم وتأييد الرئيس السيسي

موسى:موقف مصر في القضية الفلسطينية ثابت وواضح

تعليمات عاجلة من داخلية غزة لسكان القطاع بشأن التعامل مع القصف الإسرائيلي

بيراميدز يعبر إنبي بصعوبة في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

الصين تهاجم "نوبل" لمنحها جائزة السلام إلى ليو شياوبو ..ما القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الليمون قبل النوم؟

فيديو

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ