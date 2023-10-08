أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة نفذت مشروعات كثيرة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي |فيديو

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي إن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة الأصعدة، حيث عملت الدولة على محور التوسع الأفقي من خلال مشروعات قومية كبرى مثل مشروع المليون ونصف فدان ومشروع توشكى الخير، ومشروع الـ500 ألف فدان، ومشروع مستقبل مصر، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع شمال ووسط سيناء، ومشروع شرق العوينات والنوبارية.

مشروعات تستهدف الخير والرفاهية للمزارع

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي خلال مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن التوسع الأفقي يعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمصريين.

وتابع " أما المحور الآخر وهو محور التوسع الرأسي والذي يعمل على زيادة الإنتاجية للمحاصيل واستنباط أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي".

وأوضح أن الدولة قامت بعمل مشروعات كثيرة تسنهدف تحقيق الخير والرفاهية للمزارع من خلال إدخال العديد من المحاصيل فى إطار الزراعة التعاقدية مثل محاصيل الذرة الشامية البيضاء والصفراء وعباد الشمس وفول الصويا، بالإضافة الى كارت الفلاح وهو مشروع مهم جدًا للمزارع يساعده على توفير مستلزمات الإنتاج.

