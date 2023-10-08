حتى مطلع الفجر.. غزة تحت نيران القصف الإسرائيلي المتواصل.. فيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حتى مطلع الفجر.. غزة تحت نيران القصف الإسرائيلي المتواصل"، حيث إن القطاع الغارق في الظلام الدامس بعد انقطاع الكهرباء لم يهدأ طوال الليل، ولم يتراجع القصف الإسرائيلي بل تصاعد ليستهدف مباني سكنية كانت تأوي أسرا وعائلات.

القصف الإسرائيلي ركز على شرق القطاع

القصف الإسرائيلي ركز على شرق القطاع، لكنه لم يترك مكانا إلا وطاله في أثناء الليل مثل قطاع غزة المكتظ بالسكان، ولم تسلم الأطقم الطبية والمستشفيات وفرق التغطية الإعلامية من استهداف الاحتلال، فسقط أطباء وصحفيون ما بين شهيد ومصاب حتى إن إحدى قذائف الاحتلال كادت تقترب من مراسل القاهرة الإخبارية، وهو يفيد بآخر المستجدات لتصيب منزلا بالقرب من مستشفى الوفاء.

جيش الاحتلال أعلن أن قواته تخوض معارك برية ضد المقاتلين الفلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة بعد تسللهم بالمظلات برا وبحرا وجوا، ولم يخجل من تأكيده خروج الوضع عن السيطرة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الموافقة على قرارات تستهدف تدمير القدرات العسكرية لحماس عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، وطالب الحركة بالحفاظ على الأسرى الذين سيطرت عليهم، كاشفا أنه أمر بتعبئة واسعة النطاق لمئات الآلاف من قوات الاحتياط لا سيما أن بلاده مقبلة على حرب وصفها بالطويلة والصعبة.