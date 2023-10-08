والله شعور حلو.. فلسطيني يشعل النيران في معدات إسرائيلية.. شاهد

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية فيديو عير مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إشعال شاب من رجال المقاومة النيران في جرافات ومعدات للاحتلال في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

وظهر الشاب خلال الفيديو وهو يقول "الله أكبر ولله الحمد، الحمدالله، والله شعور حلو".

https://x.com/shehabagency/status/1710996540477599863?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب"، إن المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة للاحتلال فيشرقبيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مكتب نتنياهو أن عدد الأسرى والمفقودين في قطاع غزة أكثر من 100"

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الكابينيت يصدق رسميا على حالة الحرب".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة وصدق علىبندالحرب.

كان نتنياهو اجتمع في وقت سابق بقيادات وزارة الدفاع لتقييم الوضع الأمني، على خليفة إطلاق المقاومةالفلسطينيةعملية “طوفان الأقصى”.