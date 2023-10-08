أرخص موبايل من سلسلة أوبو رينو بإمكانيات مرتفعة جدا..ستصطدم من سعره

أطلقت شركة أوبو الصينية أحدث هواتفها الذكية من سلسلة رينو، وهو هاتف Reno 8 Lite 5G. يُعد هذا الهاتف هو أرخص هاتف من سلسلة رينو حتى الآن، ويستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب مع ميزات جيدة.

التصميم

يأتي هاتف Reno 8 Lite 5G بتصميم أنيق وبسيط. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بدقة وضوح 2400 × 1080 بكسل. يحتوي الهاتف على نتوء كاميرا خلفي صغير يضم ثلاث كاميرات.

الكاميرا

يتميز هاتف Reno 8 Lite 5G بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يُمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء

يتميز هاتف Reno 8 Lite 5G بمعالج MediaTek Dimensity 810، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. يُمكن للهاتف تشغيل ألعاب الفيديو بدقة عالية دون أي تأخير أو تقطيع.

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البطارية

يتميز هاتف Reno 8 Lite 5G ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة. يُمكن للهاتف تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 13 ساعة.

السعر

يُباع هاتف Reno 8 Lite 5G بسعر 500 دولارًا أمريكيًا في مصر.

الإيجابيات والسلبيات

الإيجابيات:

• سعر مناسب

• شاشة AMOLED

• كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل

• معالج قوي

• بطارية كبيرة

السلبيات:

• لا يوجد دعم لبطاقات microSD

• لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي

التقييم

بشكل عام، يُعد هاتف Reno 8 Lite 5G خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب مع ميزات جيدة. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومعالج قوي وبطارية كبيرة. ومع ذلك، لا يوجد دعم لبطاقات microSD أو الشحن اللاسلكي.