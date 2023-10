إقبال جماهيري على عرض اللاجئات السودانيات “الجزيرة المعزولة” في مهرجان هي للفنون

شهد العرض الفني لفرقة "الجزيرة المعزولة" من اللاجئات السودانيات، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا في مهرجان "هي الفنون- she arts"، الذي اختتمت الدورة الثالثة من فعالياته والتي استمرت لمدة 4 أيام متتالية، وجمع فيه عدد من الفرق الفنية النسائية من بلدان عدة من مختلف دول العالم بما فيها مصر والسودان.



واستضاف المهرجان لأول مرة فرقة "الجزيرة المعزولة" وهي فرقة تقدم عروض ورقصات وأهازيج متنوعة

تمثل التراث والفلكلور السوداني الغني والمتنوع. وقدمت عرضًا فنيًا مميزًا حاز على استحسان الجمهور، في كلًا من مركز الجيزويت الثقافي بالاسكندرية ومسرح الفلكي بالقاهرة وذلك ضمن فعاليات المهرجان، وكان العرض الفني تحت إشراف وإخراج مصممة الرقص المحترفة الفنانة نغم صلاح.





كما أقيم على هامش المهرجان معرضاً فنيًا للاشغال اليدوية والحرف التي أنتجت أغلبها من قبل عدد من اللاجئين واللاجئات من مختلف دول العالم، فيما قامت إدارة مهرجان «هى الفنون – she arts» أيضًا بدعوة 100 طفل سوداني لحضور حفل للأطفال مجانًا، بالتعاون مع كورال المدرسة الألماني بالاسكندرية وفرقة فابريكا للأطفال.



وخلال حفل افتتاح مهرجان "هي الفنون- she arts"، ألقى السيد جون سولاكي، نائب ممثل مفوضية اللاجئين في مصر، كلمة عبر فيها عن امتنانه لإدارة المهرجان والقائمين عليه لما فيه من فرصة للاجئات من السودان أن يعرضن ثقافتهن وفنونهن مما يعزز شعورهن بالإنتماء للمجمتع ويزيد من فرص تعزيز الروابط الاجتماعية.



وقال "سولاكي"، أن هذا المهرجان هو فرصة فريدة لتغيير المفاهيم الثقافية، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وبناء الجسور بين المجتمعات، مما يساعد على إلقاء الضوء على اللاجئين من منظور مختلف كأشخاص يساهمون بنشاط وإيجابية في مجتمعاتهم، مضيفاً أن الفن أداة قوية يمكن أن تتجاوز الحواجز وتعبر الاختلافات العرقية التي قد تقسم المجتمعات وبذلك تصبح أداة تستخدمها المفوضية في بث رسائل حول التعايش والاندماج وبناء السلام.



ومن جانبها، قالت نيفين قناوى، مؤسس ومدير مهرجان «هى الفنون – she arts»: "سعيدة بانضمام فرق من اللاجئين واللاجئات من مختلف دول العالم في النسخة الثالثة من مهرجان "هي الفنون- she arts" هذا العام، لعرض إبداعاتهم الفنية الملهمة، حيث يعتبر المهرجان أحد الفرص الهامة التي وفرت هذا العام للاجئات واللاجئين من المبدعين مساحة ذكية لدعم مواهبهم الفنية المختلفة، وأود أن أتوجه بالشكر لكل الجهات الفنية الداعمة للمهرجان، من الحكومة والشركات والمؤسسات المختلفة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، الذين استجابوا لدعوتنا لدمج عدد من اللاجئات في فعاليات مهرجان "هي الفنون- she arts" هذا العام 2023".



جدير بالذكر أن الجزيرة المعزولة" هي فرقة ولدت من رحم مبادرة لشابات من السودان من أجل نشر ثقافتهم و تغيير رؤية المجتمع لهن، ليس فقط كلاجئات، ولكن ايضاً كفنانات قادرات على التعبير عن أنفسهن كبشر، كجزء نشط من المجتمع، ومن أجل تعزيز التعايش السلمي.