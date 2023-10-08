عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل للسجن المشدد.. تحذير من إسقاط الحوامل وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعد جريمة “ اسقاط سيدة حامل ” من أبرز الجرائم التي واجهها قانون العقوبات وتعد مخالفة قانونية تستوجب توقيع الحبس ، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.

ونصت المادة (260) علي أن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.

ووفقا للمادة (261) فإن كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.

كما أشارت المادة (262) إلي أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

وإذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد،طبقا للمادة (263).

ووفقا للقانون، فإنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.

كما أن كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده.
 

الحبس قانون العقوبات اسقاط سيدة حامل عجز عقاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

لتجاوز السيناريو المؤلم.. مصر وإيطاليا تبحثان مسارا للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رسميا الوطنية للانتخابات تتسلم أوراق ترشح فريد زهران للرئاسة

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

موضوعات متعلقة

حبس المتهمين بإلقاء مادة كاوية على وجه أم وابنتها بالقليوبية

حروق بالغة.. عقوبة متهم سكب مياه نار على وجه سيدة وابنتها

ترشيحاتنا

الأزهر للفتوى: تأشيرة دخول السائح عهد أمان وضمانة سلام "مسلما وغير مسلم"

حسين الشحات يحرز الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي

وزير التعليم يشيد بحصول 500 طالب مصري على الدرجات النهائية بإختبارات ACT

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن موجة جديدة من الغارات الجوية على قطاع غزة

شاهد بكاء إمام عاشور بعد إصابته خلال مواجهة الأهلي والإسماعيلي

طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 57

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 دقائق تحول هزيمة الريدز للتعادل..كيف حطم صلاح رقما قياسيا جديدا في البريميرليج

بملابس مختلفة للجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها| شاهد

غير العسل والليمون.. طرق علاج احتقان الحلق

عايدة المغاوري: قصة تعيين أول كمسارية في مصر.. تفاصيل

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ