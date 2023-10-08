أسامة السعيد: حادث الإسكندرية عارض وفردي ولا يجوز البناء عليه

قال الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، إن حادث الإسكندرية عارض وفردي ولا يجوز البناء عليه أو الخروج بمواقف بناءً على هذه الأحداث، والأنباء عن مقتل إسرائيليين في سيناء كاذبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يجب إدراك أن هذه الأمور تكاد تكون محدودة للغاية، فمثل هذه الأحداث لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة على مدى سنوات طويلة.

وأكد أن مصر دائمًا هي بلد الأمان، ودولة مضيافة، ويفد إليها ملايين المواطنين من كل أنحاء العالم للاستمتاع بأجوائها، وكرم الضيافة المصري المعتاد.

ولفت إلى أنه لا يجاوز الانسياق وراء بعض التحليلات الزائفة أو الشائعات المغرضة التي تريد جر مصر للدخول في أزمات لا دخل لها فيها، فمصر دائمًا قوة سلام وهي الدولة التي تسعى إلى التهدئة، وهي الدولة التي تتجه إليها الأنظار في لحظات الأزمات من أجل إعادة الهدوء واحتواء الأزمة، ومصر لا تفتعل الأزمات، ولا تصدرها للإقليم.

مصدر أمني

وكان كشف مصدر أمنى تفاصيل حادث إطلاق النار من فرد شرطة بـ الإسكندرية صباح اليوم .

وقال المصدر إن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بـ الإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.



وأكد المصدر وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتم نقل المصابين للمستشفى.