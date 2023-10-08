55 عالما من جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد الأكثر تأثيرا مرجعيا خلال عام

أصدرت قاعدة بيانات Elsevier دراسة عن جامعة ستانفورد كبرى الجامعات الأمريكية، تضم قائمة بأفضل ٢٪ من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعي، حيث تم الاعلان عن 30 عالما من جامعة المنصورة الأكثر في التأثير المرجعي عن مجمل انتاجهم العلمي وكذلك 42 عالما من الجامعة الأكثر تأثير مرجعيا عن عام 2022 عن مجمل انتاجهم العملي . وبذلك يصبح عدد المنضمين لقاعدة بيانات استانفورد 55 عالما من جامعة المنصورة

وتقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بالتهنئة لعلماء الجامعة الأكثر تأثيرًا فى العالم على انجازهم العلمي متمنيًا لهم دوام الرقي والتقدم.

وأعرب خاطر عن سعادته لوجود أعضاء هيئة التدريس في هذه القائمة للعلماء الأكثر تأثيرًا فى العالم، كما أشاد بجهود هؤلاء العلماء في النهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة المنصورة على المستويات الإقليمية والدولية، وهذا يشير إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين ، ومدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دولياً.

الجدير بالذكر أن أهمية هذه الدراسة تأتى الى استنادها الى قاعدة بيانات Scopus وتحليلها باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقة وموثقة تشمل الاستشهادات ، h-index ، وعدد الابحاث والتخصصات الدقيقة وغيرها من المعايير.