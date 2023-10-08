بيراميدز يتفوق على إنبي بهدف في الشوط الأول

تفوق بيراميدز على إنبي بهدف في الشوط الأول فى المباراة المقامة حاليا على ستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الثالثة 3 من دوري نايل.

وسجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز من رأسية قوية تسكن شباك إنبي في الدقيقة 13.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - بلاتي توريه - يوسف أسامة - محمود أوكا - دودو الجباس