بيراميدز يتفوق على إنبي بهدف في الشوط الأول

تفوق بيراميدز على إنبي بهدف في الشوط الأول فى المباراة المقامة حاليا على ستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الثالثة 3 من دوري نايل.
وسجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز من رأسية قوية تسكن شباك إنبي في الدقيقة 13.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي
خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - بلاتي توريه - يوسف أسامة - محمود أوكا - دودو الجباس