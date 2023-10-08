أسهل طريقة لعمل تارت زبدة الفول السوداني.. أفضل من المحلات

تارت زبدة الفول السوداني تعد من الوصفات سهلة التحضير ومكونات بسيطة وطعم لذيذ وشهي، وفيما يلي خطوات عمل تارت زبدة الفول السوداني خطوة بخطوة وبنتيجة مضمونة.



طريقة عمل تارت زبدة الفول السودانى

المقادير:

‏- 1 كوب فول سوداني محمص ومجروش

‏- 1 كوب دقيق

‏- 2 صفار بيض

‏- 2 بياض بيض مخفوق جيدا

‏- 1 معلقة صغيرة باكينج بودر

‏- 1 كيس فانيليا

‏- ¾ كوب شكولاتة خام

‏- ½ كوب سكر بودرة

‏- ½ كوب زبدة



خطوات العمل:



في وعاء عميق نضع الزبد والسكر ونخفق جيدا حتى يصبح هشا.

ثم نضيف صفار البيض والفانيليا ونخفق جيدا.

ثم نضيف الدقيق والباكينج بودر للخليط بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة متجانسة.

ثم ندهن قالب بالزبد ونفرد بها العجينة بحيث يكون السمك 1 سم.

ثم في حمام مائي على نار هادئة نذوب الشكولاتة الخام.

ثم نضيف الفول السوداني وبياض البيض وفانيليا والسكر ونقلب.

ثم عند الغليان ترفع من على النار وتترك جانبا حتى تهدأ.

ثم نضع خليط الشكولاتة فوق العجينة مع تغطية أطراف العجينة.

ثم نضعها في الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن تنضج.

ثم تترك حتى تهدأ لمدة 10 دقائق ثم تقطع وتقدم