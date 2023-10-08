جبهة التحرير الفلسطينية: تحرك المقاومة جاء نتيجة للصمت الدولي على اعتداءات إسرائيل

قال الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن ما حدث من المقاومة الفلسطينية؛ ناتج عن الصمت الدولي على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، واجتياح المسجد الأقصى، واستفزازات المستوطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني حقق نصرا كبيرا بالأمس، بينما قوات الاحتلال تستعد لارتكاب جرائم في قطاع غزة وتحضر لاعتداءات واسعة على القطاع.

الصمت الدولي

وأشار إلى أن ما يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه؛ هو الصمت الدولي، والدعم الأمريكي الكامل له، وبالتالي ما يحتاج إليه الفلسطينيون؛ هو تكثيف الاتصالات الدولية لوقف اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين الذين حصلوا على آلاف من تراخيص السلاح.