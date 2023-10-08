حالات حرجة وخطيرة.. ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين إلي 2243 جراء طوفان الأقصى

أعلنت وزار الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين جراء هجوم المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصي”.

وأفادت الصحة الإسرائيلية، بأنه تم إدخال 2,243 مصابا إلى المستشفيات منذ بداية الهجوم.

وأوضحت أنه “من بينهم 22 حالة حرجة، و343 حالة خطيرة، و439 حالة متوسطة، و1093 حالة طفيفة، و50 حالة صدمة، و187 يخضعون للتقييم الطبي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يشن موجة جديدة من الغارات الجوية على قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه “يضرب أهدافا تابعة لحركة حماس”.

أوضح أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل قريبا.