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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"عضة كلب".. غدا محاكمة شاب أمام جنايات القاهرة

صدى البلد

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الاثنين، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة وعقره "الكلب".

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهم فى حالة خطرة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وكشفت التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهم المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب  مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لبدء محاكمته.

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