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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اجراءات امنية مشددة..اسبانيا تعلن عن حدث نادر أثناء إطلاق صاروخ للفضاء

صاروخ
صاروخ

أعلنت اسبانيا أنها أطلقت صاروخا قابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء  في أول عملية إطلاق لصاروخ من قبل شركة خاصة بالكامل في أوروبا.

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وجاءت عملية الإطلاق من هيويلفا بجنوب غرب إسبانيا بعد إلغاء محاولتين سابقتين. والصاروخ «ميورا-1» الذي جرت تسميته على اسم سلالة من الثيران المقاتلة يعادل ارتفاعه مبنى من ثلاثة طوابق ولديه سعة شحن 100 كيلوجرام.

وقالت الشركة إن الصاروخ يحمل حمولة لأغراض الاختبارات لكن لن يتم انفصالها عنه.


وأظهر مقطع مصور لغرفة التحكم في المهمة المهندسين وهم يهتفون مع ارتفاع الصاروخ في سماء الليل المظلم ويصرخون فرحاً ويتبادلون التهاني.

وتم إغلاق المجال الجوي والمناطق البحرية والطرق حول موقع الإطلاق الذي شهد إجراءات أمنية مشددة قبيل عملية الإطلاق.

 

الفضاء اسبانيا

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