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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدعم إسرائيل ضد حماس.. البنتاجون تنشر مجموعة حاملة طائرات في شرق المتوسط

صدى البلد

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي ينسق بشكل كامل الإجراءات مع القيادة المركزية الأمريكية ويراقب الوضع في شمال إسرائيل.

وأضاف 'نحن نراقب أيضًا شمال البلاد. ونقوم بالتنسيق الكامل مع القيادة المركزية للبنتاجون باستعداد تام. 

وأشار هاغاري إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنهى للتو محادثة مع الجنرال قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا وسيجري محادثة أخرى. 

وفي المقابل، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تنشر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتعزيز جهود الردع الإقليمية الأمريكية ردًا على هجوم حماس على إسرائيل.

وأضاف 'قمت بتوجيه حركة مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وهذا يشمل حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد (CVN-78)، وطراد الصواريخ الموجهة من طراز تيكونديروجا يو إس إس نورماندي (CG). 60)، بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من طراز Arleigh-Burke، يو إس إس توماس هودنر (DDG 116)، ويو إس إس راماج (DDG 61)، ويو إس إس كارني (DDG 64)، ويو إس إس روزفلت (DDG 80).
 

وأشار وزير الدفاع الأمريكي أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بقوات جاهزة على مستوى العالم لتعزيز وضع الردع هذا إذا لزم الأمر.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستزود جيش الدفاع الإسرائيلي بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بما في ذلك الذخائر، والتي ستبدأ في الوصول خلال الأيام المقبلة.

أركان الجيش الإسرائيلي الصواريخ الموجهة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائد القيادة المركزية الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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