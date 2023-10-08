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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم جوانا حاجي توما وخليل جريج في مهرجان الجونة السينمائي

صدى البلد

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، منح "جائزة الإنجاز الإبداعي"، في دورته السادسة هذا العام، 2023، لكل من جوانا حاجي توما وخليل جريج.

ولد الثنائي في بيروت وكلًاهما فنانان معروفان بتفاعلهما العميق مع الحدود المبهمة التي تفصل بين الواقع والخيال. وتخترق مسيرتهما الواسعة عوالم الأفلًام والتصوير والتركيبات الفنية،  إذ ينسجان معا مقتطفات سينمائية للتحقيق في مفهوم الغياب المثير للًاهتمام في إطار من السرد البصري. وعلى الرغم من أن فنهما يتعمق في مجموعة واسعة من الموضوعات، يظل افتتانهما بالإيمان في القصص سواء الحقيقية أم الخيالية هو جوهر أعمالهما.

ويتخذ خليل جريج وحاجي توما نهجا وثائقيا مستلهما من الشخصية وتفاعلهما مع القضايا السياسية لاستكشاف القوة المذهلة للذكريات البصرية.

حظى الثنائي بإشادة دولية على أفلًامهما، عبر عروض وجوائز في مهرجانات مرموقة مثل كان وبرلين ولوكارنو وتورونتو. من أشهر الأفلًام في مسيرتهما: «دفاتر مايا» (2021)، و «جمعية الصواريخ اللبنانية» (2012)، و «بدي شوف» (2008) بطولة النجمة الفرنسية كاثرين دينوف.

جائزة الإنجاز الإبداعي

وتعد جائزة الإنجاز الإبداعي هي تقليد سنوي لمهرجان الجونة السينمائي، وتُقدم لهؤلاء الذين تركوا بصمتهم بأعمالهم الفريدة في مجال السينما، وتضم قائمة الحاصلين على الجائزة: النجوم المصريين (عادل إمام ومحمد هنيدي وخالد الصاوي)، إضافة إلى النجوم العالميين (فوريست ويتكر، وسلفستر ستالوني، وجيرارد ديبارديو، وسعيد تجماوي) بالإضافة إلى (المخرج المصري داود عبد السيد، ومنسق المناظر أنسي أبو سيف، وصانعة الأفلام التونسية درة بوشوشة، وصانعة الأفلام الفلسطينية مي مصري، والناقد اللبناني الكبير، إبراهيم العريس).


وتقام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 12-20 أكتوبر الجاري في مدينة الجونة.

مهرجان الجونة السينمائي

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