التضامن: إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

قال خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بـ ذوي الإعاقة بمثابة إنجاز وإنعكاس لمدى اهتمام الدولة بتلك الفئة.



وأشار“خليل محمد” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، إلى أنه تم إصدار مايقارب من مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وهناك 66 ألف كارت يتم تجهيزها فى الطباعة، بالإضافة إلى وجود 54 الف كارت تم طباعتهم بشكل كامل وسيتم توزيعهم على المواطنين خلال الأسابيع القادمة.

وشدد على أن بطاقة الخدمات المتكاملة يتم منحها لذوى الإعاقة، المنصوص عليهم في القانون، ومنها بدنى أو حسى أو سمعى أو أمراض الدم والقزامة والبصري والتوحد.

واسترسل: يمكن لذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الحصول على خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة، بمجرد وجود تقرير طبي وصور شخصية وصورة بطاقة شخصية أو شهادة الميلاد.

ولفت إلى أننا نمتلك 231 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، وجميعهم مؤهلين لتسلم الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، منوها بأن التقييم الوظيفي هو المختص بتحديد درجات الإعاقات.