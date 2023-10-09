التضامن: بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة بمثابة إنجاز

قال خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بـ ذوي الإعاقة بمثابة إنجاز وإنعكاس لمدى اهتمام الدولة بتلك الفئة، متابعا:" فئة ذوي الإعاقة كانت مهمشة قديما".

وأضاف “خليل محمد” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الدولة تولي فئة ذوي الهمم اهتماما واضحا، بداية من عام 2006، متابعا:" قمنا بإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة والهمم خلال عام 2012.

واسترسل:" أصبح هناك اهتمام كبير بذوى الإعاقة، فى دستور مصر فى عام 2014 نظم حقوقهم، متابعا: دستور 2014 فريد من نوعه، ويضم كافة الواجبات وحقوق ذوي الهمم.

وأوضح أن الرئيس السيسي أعلن ى أعلن عام لذوى الإعاقة وصدر قانون واللائحة التنفيذية المنظمة للقانون واستوفى كل الحقوق المفروضة دوليا، وذلك خلال عام 2018.

