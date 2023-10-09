ضربوا السائق وسرقوا التوك توك.. تفاصيل جريمة في المنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة المركز ) مصاب بعيار ناري.

بالفحص وبسؤاله قرر أنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة المركز استوقفه شخصان مجهولان وطلبا منه توصيلهما لمدخل إحدى القرى بدائرة المركز ، ولدى وصوله قاما بالتعدي عليه مُحدثين ما به من إصابات بسلاح ناري والاستيلاء منه على "التوك توك" خاصته ولاذا بالفرار .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الامن العام من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاملان ، مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها والسلاح المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.