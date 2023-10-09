عاجل.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن إلغاء جميع المباريات المقامة في إسرائيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن مباريات كرة القدم التي من المفترض أن تقوم في إسرائيل تم تأجيلها بسبب الصراع الدائر الآن بين المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له: "في ضوء الوضع الأمني الحالي في إسرائيل، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة في إسرائيل في الأسبوعين المقبلين مع تأكيد المواعيد الجديدة في الوقت المناسب".

وتشمل المباريات التي تم تأجيلها مباراة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 يوم الخميس القادم بين إسرائيل وسويسرا، بالإضافة إلى مباريات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا لإسرائيل ضد إستونيا وألمانيا.