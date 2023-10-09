الشيكل الإسرائيلي في أدنى مستويانه منذ 8 أعوام

هبط الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.



ووفقا لوكالة "رويترز"، انخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.

وكان بورصة تل أبيب قد سجلت، يوم الأحد، خسائر قياسية تجاوزت 6%، بعد يوم من هجوم واسع النطاق لحركة المقاومة الفلسطينية.



كما تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% بعد يوم من الهجوم واسع النطاق.

وفي مستهل تعاملات يوم، الأحد، هبط المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب 4.8%؛ ويعد هذا أكبر تراجع منذ فبراير من عام 2022.