عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيكل الإسرائيلي في أدنى مستويانه منذ 8 أعوام

الشيكل الاسرائيلي
الشيكل الاسرائيلي

هبط الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.


ووفقا لوكالة "رويترز"، انخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.

وكان  بورصة تل أبيب قد سجلت، يوم الأحد، خسائر  قياسية تجاوزت  6%، بعد يوم من هجوم واسع النطاق لحركة المقاومة الفلسطينية.


 كما تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% بعد يوم من الهجوم واسع النطاق.

 

وفي مستهل تعاملات يوم، الأحد، هبط المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب 4.8%؛ ويعد هذا أكبر تراجع منذ فبراير من عام 2022.

الدولار الأمريكى السندات الحكومية السندات الشيكل الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

قرار جمهوري بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

اشتباكات وأنفاق.. بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الأوضاع في غزة

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين

موضوعات متعلقة

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

خطبة عيد الأضحى..إمام الحرم المكي: عظات الحج ومقاصده تجديد العهد بهدي النبي

دعاء يوم عرفة مكتوب ومستجاب.. ردده بهذه الكيفية عن النبي

صيام يوم عرفة .. كل ما تريد معرفته عن فضله

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

ترشيحاتنا

اشتباكات بين حماس وجيش الاحتلال في 8 مواقع قرب غزة

اليوم.. بعثة منتخب مصر تطير إلى الإمارات استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر

بالفيديو.. قوات الاحتلال تستهدف حي الشجاعية في غزة بالطائرات الحربية

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

ذعر في نيبال بعد مصرع 10 من طلابها في تل أبيب.. ونداء عاجل لمواطنيها

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 9 أكتوبر 2023|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التونة بالمنزل بدون مواد حافظة

ملابس جنا عمرو دياب تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل ترايفل البلاك فوريست| بمذاق لا يقاوم

اعرف مرتبك كام| تعرف على قيمة القبض بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

فيديو

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ