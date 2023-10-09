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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يتلقى إحاطة من الخارجية والدفاع بشأن دعم الاحتلال

إسرائيل وأمريكا
إسرائيل وأمريكا

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن أعضاء المجلس تلقوا إحاطة من كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع وحصلوا على تأكيدات بأن الولايات المتحدة تمنح الكيان الصهيوني "كل ما يحتاجه".

وقال شومر في بيان بعد الإحاطة غير السرية مساء الأحد: “لقد سألت ممثلي وزارة الدفاع لدينا عما إذا كانوا يقدمون لإسرائيل كل ما يحتاجون إليه، وشعرت بالارتياح لأنهم قالوا نعم وأنهم يزيدون الدعم”، وفقًا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف “سألتهم إذا كانوا قد رفضوا أي طلبات قدمتها إسرائيل، فقالوا لا. لقد حثثتهم على ضمان حصولها على كل ما تحتاجه لحماية نفسها".

وتابع "أكدت مجددًا أن مجلس الشيوخ على استعداد لتلبية الاحتياجات الإضافية”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع لويد أوستن، الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل مجموعة من السفن والطائرات العسكرية إلى المنطقة. 

ولفت أيضًا إلى أن بلاده تزود قوات الدفاع الاحتلال بمعدات إضافية، بما في ذلك الذخائر.

وفي وقت سابق، أكد أوستن، دعم واشنطن الكامل للكيان الصهيوني في ظل العملية الفلسطينية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أكد خلالها الأخير أن البنتاجون ملتزم بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها من العمليات التي لا تتزعزع

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