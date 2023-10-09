نجم الزمالك السابق يوجه رسالة هامة بعد إصابة إمام عاشور

أكد الكابتن محمد عبد الله، لاعب الزمالك السابق، أن الكل تحدث عن إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي، ولم يتحدثوا عن فوز الأهلي على الإسماعيلي 3-1.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال قناة الحدث اليوم، أنه يتمنى الشفاء العاجل لـ إمام عاشور، لآنه لاعب مهم وأساسي في منتخب مصر، وأنه يرفض الجانب السلبي، وفرحة البعض بالإصابة.

وأشار إلي أن إمام عاشور هو أبن مصر، ولاعب مهم، وأنه لاعب للزمالك، و الأهلي، وهو صفقة القرن بالنسبة لـ النادي الأهلي.

وأوضح أن إمام سيحقق أرقام كبيرة خلال الفترة المقبلة، إذا استمر في النادي الأهلي.

ولفت إلي أنه يحب إمام عاشور، لآنه لاعب مميز ولديها مهارات كبيرة، ولا ينظر له كونه انتقل من الزمالك لـ الأهلي.