اليوم.. بعثة منتخب مصر تطير إلى الإمارات استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر

تغادر بعثة منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، الإثنين، إلى دولة الإمارات الشقيقة، استعدادا للمعسكر المقرر في أيام فيفا، في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري.

ويتخلل المعسكر وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات، في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفي محمد

مروان حمدي