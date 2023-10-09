بالفيديو.. قوات الاحتلال تستهدف حي الشجاعية في غزة بالطائرات الحربية

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية فيديو لطائرات الاحتلال الإسرائيلي وهي تواصل شن غارات عنيفة شرق حي الشجاعية في غزة، عبر منصة التواصل الاجتماعي X تويتر سابق.

2382 مصابًا إسرائيليًا

ومنذ وقت قليل، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بارتفاع عدد المصابين من المستوطنين والجنود إلى 2382 جريحا، وفقا لما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال الوزارة إن من إجمالي الجرحى 22 في حالة حرجة، و345 في حالة خطيرة، والباقون في حالة متوسطة وخفيفة، ويعانون من القلق ويخضعون للتقييم الطبي.

وتتواصل عملية “طوفان الأقصى” والاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، في عدة مواقع ومستوطنات غلاف غزة، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وإطلاق رشقات صاروخية نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.