مسافر عبر الزمن.. اكتشاف وجه تمثال فرعوني مصري شبيه لمايكل جاكسون| صور

عثر مؤخرا على تمثال نصفي مصري قديم، في أحد المتاحف يحمل شبهًا صارخًا بملك البوب الأمريكي مايكل جاكسون، وهو ما دفع البعض في الاعتقاد بأن جاكسون مسافرًا عبر الزمن جاء من زمن الفراعنة المصريين.

ويُعتقد أن هذا التمثال قد تم نحته في الفترة ما بين 1550 قبل الميلاد إلى 1050 قبل الميلاد خلال المملكة الحديثة أي قبل أكثر من 3000 عام، وهو ما يفرق آلاف السنوات عن ميلاد مايكل جاكسون عام 1958.

مايكل جاكسون

مسافرًا سريًا عبر الزمن

دفع هذا التمثال الكثير من الأشخاص إلى التساؤل عما إذا كان مايكل جاكسون مسافرًا سريًا عبر الزمن حقًا، واستدلوا على ذلك بأن ملك البوب قام بإعداد الفيديو الموسيقي لأغنيته الناجحة "تذكر الوقت" عام 1993 في مصر.

التمثال النصفي المصري القديم

اقتنع الكثيرين بهذه النظرية ، حتى أن العديد من معجبي ملك البوب يذهبون إلى متحف شيكاغو فيلد في أمريكا، حيث يوجد التمثال النصفي المصري القديم، لمشاهدة شبيه مايكل جاكسون من العصر الفرعوني.

تقبيل التمثال

اشتهر هذا التمثال سريعًا بين محبي مايكل جاكسون بعد وفاته عام 2009 حتى أن البعض قد حاول تقبيل التمثال لوداع ملك البوب، وعلق دارنيل ويليامز، مدير علاقات الضيوف في المتحف، حينها على هذ الأمر قائلًا: "يأتي الأشخاص من جميع أنحاء البلاد لرؤية التمثال ومقارنة شبهه بمايكل جاكسون".

وفقًا لموقع ديلي ستار البريطاني، يعود التمثال النصفي المصري القديم إلى عهد الملك رمسيس أو الملك توت (أشهر فراعنة مصر القديمة) ويبدو أنه يصور امرأة لكنه محاط ببعض الغموض لأنه ليس كباقي القطع الأثرية المصرية، فهو لا يحتوي على أية رموز هيروغليفية بأي مكان على سطحه.