منتخب مصر يطير إلى الإمارات لخوض وديتيّ زامبيا والجزائر .. صور

أقلعت منذ قليل طائرة المنتخب الوطني الأول بقيادة روي فيتوريا ، فى طريقها إلى الإمارات استعدادا لمواجهة زامبيا والجزائر وديا يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري ضمن خطة الاعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة الكابتن حازم امام عضو المجلس المشرف علي المنتخب الأول.

وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفي محمد

مروان حمدي