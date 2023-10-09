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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي : ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر لـ 13.6 مليار دولار

صدى البلد

ارتفعت الإيرادات السياحية لمصر بنهاية العام المالي الماضي بمعدل 26.8% عن العام المالي قبل السابق مسجلة 13.6 مليار دولار بزيادة سنوية اقتربت من 3 مليارات دولار .

البنك المركزي : 824 مليون دولار فائضا بميزان المدفوعات

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كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري أن ارتفاع الايرادات السياحية كانت اساسا لتحسن ميزان المدفوعات، إذ سجلت جملة الليالي السياحية نمو 27.6% علي اساس سنوي لتصبح 146.8 مليون ليلة باجمالي عدد سياح قدره 13.9 مليون سائح .


وارتفعت حصيلة العبور في قناة السويس الي 8.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 1.8 مليار دولار عن العام المالي قبل الماضي بنمو قدره 25.2% و ارتفاع الحمولة الصافية للسفن بمعدل 15.6% مسجلا 1.53 مليار طن، لتصعد بذلك حصيلة النقل بمعدل 43.8% مسجلة 14 مليار دولار بزيادة تبلغ 4.3 مليار دولار

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