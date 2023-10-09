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برلمان

نائب يطالب المجتمع الدولي بدور فاعل لاستئناف مفاوضات السلام وحل الأزمة الفلسطينية

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية الدور الذي تقوم به مصر من أجل وقف الاشتباكات التي يشهدها قطاع غزة بين جيش الاحتلال الاسرائيلي  والفصائل الفلسطينية، و دفع جميع الأطراف على ضبط النفس للحفاظ على مستقبل التهدئة بين الطرفين، والعودة إلى مائدة المفاوضات  والحلول السلمية، محملا قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية تجاه ما تشهده المنطقة من مواجهات عنيفة، حيث أنها تأتي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات على المدن الفلسطينية والتى راح ضحيتها العشرات من الشهداء من بينهم أطفال ونساء.

وأكد "محسب" فى بيان صحفى له ، على ضرورة وجود تحرك دولي فاعل من أجل دفع إسرائيل نحو اللجوء إلى مائدة المفاوضات، ودعم جهود استئناف عملية السلام، ووقف التصعيد والأعمال الاستفزازية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى بالعمل على حل القضايا العالقة بمنطقة الشرق الأوسط، وإيجاد حلول جذرية لها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والعمل على إنهاء احتلال الأراضي العربية من أجل أن يتحقق السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن العالم لم يعد قادرا ولا مهيئا في ظل ما يتعرض له من أزمات كبري، لاستقبال حروب وصراعات جديدة قد تكون سببا في إحداث حالة من القلق والتوتر إقليميا ودوليا، وهو ما يتطلب العمل الجاد للضغط على إسرائيل من أجل اللجوء إلى المفاوضات بدلا من الحلول العسكرية التى لا تزيد الأمور إلا تعقيدا.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن مصر كانت حريصة على مدار السنوات الماضية على القيام بدورها في حل القضية الفلسطينية، من خلال إحياء عملية السلام، والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وحماية مقدساته التى عمل الاحتلال على انتهاكها على مدار سنوات، مطالبا بتوفير الحماية الدولية لهذه المقدسات ووضع حد للاستفزازات الاسرائيلية.

الاشتباكات قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الحلول السلمية الفلسطينيين

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