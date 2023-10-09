روسيا تستعد لإجلاء مواطنيها من إسرائيل في هذه الحالة

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، اليوم الاثنين، أن موسكو مستعدة لاتخاذ "تدابير جذرية" لإجلاء مواطنيها من الكيان الصهيوني في حال تدهور الوضع هناك.

وفي وقت سابق، أوصت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، مواطنيها، بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل لأغراض سياحية، كما أوصت منظمي الرحلات، بتعليق تخطيط الرحلات إليها.

وقالت الوزارة الروسية: "توصي وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، المواطنين الروس، بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل لأغراض سياحية؛ حتى يعود الوضع في البلاد إلى طبيعته".

كما أوصت الوزارة السياح الروس المقيمين في إسرائيل بتوخي الحذر في تصرفاتهم وتحركاتهم، واتباع الرسائل الرسمية للسلطات المحلية واتباع تعليماتهم."

وأضافت: “نوصي منظمي الرحلات السياحية الروسية، ووكلاء السفر بتعليق الترويج للرحلات السياحية، فضلا عن الخدمات السياحية الفردية لإسرائيل".