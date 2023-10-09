رئيس جمعية القانون الدولي: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر بالشئون المصرية |فيديو

قال الدكتور أحمد رفعت سفير مصر الأسبق لدى اليونسكو ،ورئيس جمعية القانون الدولي، إن هناك محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا و إفريقيا و أمريكا اللأتينية، وغيرها.

لا يجوز لأي دولة التدخل في شئون دولة أخرى

وأضاف أحمد رفعت خلال لقائه مع الإعلامية "رشا مجدي" في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لا يجوز لأي دولة التدخل في شئون دولة أخرى.



وأشار سفير مصر الأسبق لدى اليونسكو ،ورئيس جمعية القانون الدولي إلى،أن بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشئون المصرية، مؤكداً أن بيان البرلمان الأوروبي نوع من الضغط على الناس، و الإيهام أن الدولة المصرية غير مستقرة.