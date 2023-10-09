جمعية القانون الدولي: حديث البرلمان الأوروبي عن وجود معتقلين سياسين بالسجون غير صحيح

قال الدكتور أحمد رفعت سفير مصر الأسبق لدى اليونسكو ،ورئيس جمعية القانون الدولي، إن بيان البرلمان الأوروبي نوع من الضغط على الناس، و الإيهام أن الدولة المصرية غير مستقرة.

إجتماع البرلمان الأوروبي في هذا التوقيت غير رسمي





وأضاف أحمد رفعت خلال لقائه مع الإعلامية "رشا مجدي" في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك مسائل سياسية المقصود منها إثارة الرأي العام، وعزل مصر، لافتاً إلى حديث البرلمان الأوروبي عن وجود معتقلين سياسين في السجون غير صحيح.

وأشار سفير مصر الأسبق لدى اليونسكو ،ورئيس جمعية القانون الدولي إلى،أن إجتماع البرلمان الأوروبي في هذا التوقيت غير رسمي.