مراسل صدى البلد ببروكسل: معظم أعضاء البرلمان الأوروبي مغيبين عن الأوضاع بمصر

أكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببروكسل، أن الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان الأوروبي مغيبون ولا يعلمون حقيقة ما يحدث في مصر.

وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “صدى البلد”: "أحد أعضاء البرلمان الأوروبي أكد أن ما يحدث داخل البرلمان يثير الشكوك بتوغل جماعة الإخوان الإرهابية في البرلمان الأوروبي".

وأضاف مجدي يوسف، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب عقد لقاءات كثيرة مع تيريه ماريانيه عضو البرلمان الأوروبي لشرح طبيعة الأوضاع في مصر.

وقال مجدي يوسف، إن ماكسمليان كيرا عضو البرلمان الأوروبي اقتنع بما ذكره النائب محمد أبو العينين عن حقيقة الأوضاع في مصر.