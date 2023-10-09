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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وكيل الوطنية للصحافة : نجاح المؤتمرات إنجاز للإعلام في صياغة مستقبل أفضل

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس شركة الأهرام للاستثمار أن النجاح الكبير الذي يحققه مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة يمثل رسالة إيجابية تشير إلى الدور المهم والحيوي الذي ينبغي أن يقوم به الإعلام بشكل عام والصحافة المصرية بشكل خاص في صياغة المستقبل الأفضل لاسيما وأن مصر اختارت وانحازت إلى تقديم نموذج للدولة القوية في حاضرها والمتميزة في مستقبلها المشرق اعتمادا على تحسين الخدمات وزيادة جودة المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة.

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أضاف "مختار" خلال مشاركته في مؤتمر الأهرام السابع للتنمية والذي انطلقت أعماله اليوم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مؤسسة الأهرام تؤكد من خلال المؤتمر وغيره من المؤتمرات الناجحة التي تنظمها المؤسسة استمرارها في القام بدورها الوطني في المشاركة في صياغة رؤية تنموية تشكل ذراعا معاونة لما يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة في النهوض بقطاع الطاقة ومختلف قطاعات الدولة في رحلة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التي تضع مصر في المكانة التي تليق بتاريخا العريق وريادتها التاريخية..


وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته الحالية يسلط الضوء على الطاقة الخضراء أعم الخيارات التي لا بديل عنها في معركة العالم ضد التلوث والتأثيرات السلبية للتغير المناخي  الذي يهدد العالم والذي يفرض الاهتمام بالاستثمار في مجالات الطاقة بصفة عامة، وفي مجالات البترول بشكل خاص.
أشار إلى أن الاهتمام المصري بالتووجه نحو الطاقة الخضراء يعد شهادة على قدرة الدولة المصرية على التكيف مع التحديات التي تحدق بالعالم وما يعانيه من صعوبات في هذا الصدد، وأضاف: " مصر تستهدف رفع نسبة المشروعات الخضراء لـ100% بحلول 2030 وهو يتواكب مع المعايير العالمية ويؤكد حرص مصر دولة وقيادة وحكومة على اللحاق بالمستويات والمعايرر الدولية في هذا الصدد".


وحيا "مختار" مؤسسات الدلولة وهيئاتها التي تتعاون مع الأفكار التي تستهدف اللحاق بالمستقبل والمشاركة في المؤتمرات والمناقشات الجادة التي تستهدف تحقيق التنمية ولاارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

أحمد مختار الهيئة الوطنية للصحافة الجمهورية الجديدة التنمية الشاملة الهيئة الوطنية الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبدالفتاح السيسي

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