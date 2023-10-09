تايلاند تعلن التنسيق مع مصر والأردن لإطلاق سراح الرهائن من إسرائيل

أعلنت تايلاند، اليوم الاثنين، أنها تنسق مع مصر وماليزيا والأردن لإطلاق سراح رهائن محتجزين في إسرائيل.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال نائب وزير خارجية تايلاند، اليوم الاثنين، إن بلاده تنسق مع البلدان الأخرى من أجل تسهيل عملية إطلاق سراح المواطنين الذين تم أخذهم كرهائن خلال الاضطرابات القائمة بين حركة المقاومة الفلسطينية و الاحتلال الإسرائيلي.



وفي إحاطة صحفية له، أشار نائب وزير الخارجية، جاكابونج سانجماني، إلى أنه من بين هؤلاء الدول مصر وماليزيا والأردن.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة خارجية تايلاند، اليوم الاثنين، أن هناك 12 مواطنا تايلانديا قتلوا نتيجة الاضطرابات بي حركة المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إلى جانب اختطاف 11 وإصابة 8 أخرين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه أعاد السيطرة على التجمعات السكانية والمدن والقرى في محيط قطاع غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال جيش الاحتلال في بيان له: "نهاجم الآن أهدافا لحركة حماس داخل قطاع غزة".

وتابع: "لا قتال في الجبهة الشمالية ومستعدون لكل السيناريوهات"، مشيرا إلى أنه قد تم تجنيد نحو 300 ألف جندي احتياطي حتى الآن.