لم يكتف بدعم عسكري قوي.. سوناك يترأس اجتماعا للجنة الطوارئ بشأن إسرائيل

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيرأس اجتماعا للجنة الاستجابة لحالات الطوارئ التابعة للحكومة بشأن إسرائيل، في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وأعرب سوناك، في وقت سابق، عن استعداد بريطانيا لإرسال دعم عسكري إلى إسرائيل بعد أن هاجمها مقاتلو المقاومة الفلسطينية "حماس".



وقال رئيس الوزراء إنه تحدث إلى بنيامين نتنياهو وعرض إرسال "دعم دبلوماسي أو أمني" إلى المنطقة إذا طلب منه ذلك.



قال سوناك إن بريطانيا "كانت لفترة طويلة واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل ودعمت حقها في الدفاع عن النفس"، بما في ذلك من خلال "توفير أنواع المعدات التي استخدمتها إسرائيل للدفاع عن نفسها من هذه الهجمات المروعة".



وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها حدثت نصائحها للسفر إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من السفر إليها إلا للضرورة مع استمرار القتال بالقرب من غزة إثر عملية طوفان الأقصى.



وكانت بريطانيا قد نصحت رعاياها بعدم السفر إلى غزة، لكنها أضافت اليوم، عدة مناطق في الأراضي المحتلة قريبة من الحدود مع القطاع إلى تلك التوصيات، وغيرت تحذيرها ليشمل الكيان بأسره.



كما طلبت وزارة الخارجية البريطانية من جميع البريطانيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الإبلاغ عن وجودهم هناك، حتى يمكن إطلاعهم على أحدث مستجدات نصائح السفر.