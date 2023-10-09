سقوط ضحايا في قصف على عسقلان وأسدود بإسرائيل

أفادت وسائل إعلام محلية في إسرائيل بسقوط عدة ضحايا جراء قصف المقاومة الفلسطينية لعدة مستوطنات إسرائيلية منها عسقلان وأسدود.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية مكثفة على عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة، في الوقت الذي أفاد فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، بوقوع اشتباكات متفرقة مع بعض المقاتلين الفلسطينيين في محيط غزة.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن المواجهات مع مقاتلي حركة حماس، لا تزال مستمرة في 7 إلى 8 نقاط خارج قطاع غزة، بعد 48 ساعة من أكبر هجوم تتعرض له إسرائيل منذ عقود.

وأضاف الجنرال بجيش الاحتلال ريتشارد هيخت، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن "الأمر يستغرق وقتاً أطول مما توقعنا لإعادة الأمور فيما يتعلق بالوضع الدفاعي والأمني".

وتعقيباً على القصف المتبادل الذي وقع في شمال إسرائيل، الأحد، مع "حزب الله" اللبناني، قال دانيال هاجاري، وفق هيئة البث الإسرائيلية، إنه "لا يوجد قتال في الشمال"، مشدداً على أن جيش الاحتلال "مستعد لأي سيناريو".

وبشأن حصيلة القتلى من الجانب الإسرائيلي، منذ بدء هجوم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت الماضي، قال متحدث الجيش الإسرائيلي، إن عدد القتلى وصل 700 قتيل بينهم 73 عسكرياً.