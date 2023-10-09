شاهد.. لحظة قصف مبنى البنك الوطني بقطاع غزة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: "تحول لرماد.. لحظة قصف مبنى البنك الوطني بقطاع غزة".

وجاء في التقرير، أن هناك عمليات قصف تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أكثر من مكان بـ غزة، وأن البنك الوطني بغزة تحول لـ رماد.

وتابعت القناة ، أن هناك قصف جديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة، وأن هناك دخان يتصاعد بشكل كبير جدًا.

وظهر في القناة، أن هناك موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية، تتم الآن، وأن هناك تحليق لـ الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وكشفت القناة، أن الجيش الإسرائيلي يستهدف 500 موقع لـ حركة حماس، وأن هناك إصابات ووفيات، ومعظمهم من النساء و الأطفال.