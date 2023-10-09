طوفان الأقصي.. الصين ترفض إدانة المقاومة وتدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن السبيل الأساسي لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في قطاع غزة هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ورفضت ماو نينج- خلال مؤتمر صحفي اليوم -إدانة الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية تجاه الداخل الإسرائيلي، مؤكدة مساندة الصين دائما للإنصاف والعدالة. حسبما ذكرت شبكة “جلوبال تايمز” الصينية.

وأضافت ماو: نؤمن دائما بأن الحوار والتفاوض هو السبيل الأساسي لحل المشكلة.

وتابعت: ندعو جميع الأطراف التوقف عن إطلاق النار ووقف الحرب في أسرع وقت ممكن لتجنب المزيد من التصعيد.

وأعربت الصين عن قلقها البالغ بشأن التصعيد الحالي في قطاع غزة، الذي راح ضحيته مئات الأطفال الأبرياء.