لا يمكن لأحد هزيمتنا.. رئيس الاحتلال يوجه رسالة تحذير للمقاومة الفلسطينية

وجه رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، تحذيرًا إلى المقاومة الفلسطينية خلال زيارته للمصابين في مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، زعم هرتسوج في حديثه أمام الكاميرات، إن الإسرائيليين يظهرون قيمهم الأساسية، “قلب كبير، شعور بالمهمة، الوحدة، والتماسك الاجتماعي”.

وأضاف أنه على الرغم من أن حركة المقاومة الفلسطينية تحاول تقويض شعورنا بالأمن، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يهزمنا".

وحذر المقاومة بالقول: "لن ينجح الأمر معكم، بأي حال من الأحوال".

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أعلن اليوم الاثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، قال جالانت "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق”.