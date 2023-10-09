لدعمه الاحتلال.. زيلينسكي يشبه المقاومة الفلسطينية بروسيا

شبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالعملية العسكرية الروسية على بلاده.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، قال زيلينسكي في كلمة بالفيديو أمام الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في كوبنهاجن "وحدتنا يجب أن توقف الشر، ويمكنها ذلك.. فليشعر كل من يحتاج إلى المساعدة في الدفاع عن نفسه بقوة تضامننا".

وأضاف أن القواعد والقانون الدولي فقط هما اللذان يمكنان بضمان السلام في جميع أنحاء العالم.

ومن المعروف أن زيلينسكي من أبرز المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي، حيث دعا زعماء العالم إلى إظهار التضامن والوحدة مع الاحتلال وإدانة عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إنه تم مقتل 2 أوكرانيين على الأقل في العمليات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يحدد زيلينسكي التفاصيل المحيطة بالوفيات، لكنه قال إن السفارة الأوكرانية في تل أبيب تعمل مع السلطات الإسرائيلية "للكشف عن تفاصيل الأوكرانيين الذين في وسط الحرب",

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "إن سفارة أوكرانيا في الاحتلال الإسرائيلي، وجميع دبلوماسيينا المسؤولين عن هذه المنطقة، جنبًا إلى جنب مع جهاز المخابرات الأوكراني، يعملون على مدار الساعة لمساعدة جميع أفراد شعبنا الذين يحتاجون إلى المساعدة، وقد تلقت السفارة بالفعل أكثر من 100 نداء من جانب مواطنين أوكران".