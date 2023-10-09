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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يعلن الاستعداد الكامل والجاهزية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية

صدى البلد

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  اجتماعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والشركات للوقوف علي مدي استعداد أجهزة المحافظة وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية وسرعة التعامل معها من خلال مراجعة وحصر كافة المعدات وبيان مدى كفاءتها.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على أهمية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل تسهل من عملية التعامل السريع مع الأزمات .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تولى مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إهتمامًا بالغًا لأنها تدعم جهودها في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهوريـة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الدولة . 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الاقليمى للشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة يعمل على مدار ٢٤ ساعة ويضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة( الإسعاف،  الصرف الصحي،  المياه،  الصحة   الحماية المدنية،  المرور، عناصر المتابعة المدنية،  التعليم،  الهلال الأحمر،  ممثلى المجتمع المدنى ، الغاز،  الكهرباء،  التضامن الاجتماعي ) بما يساعد على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه ، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى إتخاذ القرار .

وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة مراجعة وحصر جميع المعدات الموجودة بكل حي أو التابعة للمديريات الخدمية وبيان حالتها، مع رفع كفاءة جميع المعدات والسيارات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية.

ووجه محافظ القاهرة بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر ، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

وكلف محافظ القاهرة مسئولي شركتى المياه والصرف الصحي  والأحياء بالاستعداد التام لجميع المعدات التي تستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج الي صيانه أو عمرات بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال الفترة المقبلة.

كما أكد محافظ  القاهرة على مديرية الصحة بمراجعة كافة تجهيزات المستشفيات، والمراكز الصحية، وأسرة العناية المركزة، والاسعاف، ومخزون الأدوية، والتجهيزات الطبية .

وطالب محافظ القاهرة مديريات التضامن، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة بعمل حصر للأماكن  الصالحة للاستعانة بها في حالات الطوارئ وقت الازمات ، مشددًا على ضرورة مراجعة  مخرات السيول والتأكد من كفاءتها علي الوجه الأمثل. 
ووجه محافظ القاهرة بمراجعة كافة إدارات الأزمات بالأحياء والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة بحيث يكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كافة قطاعات إدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه ، مع عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بمراكز الازمات على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية وإعداد البلاغات وإبلاغ المركز الرئيسي بالمحافظة .

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