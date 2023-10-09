البابا تواضروس: حريصون على دعم المجتمعات الإفريقية باسم مصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين السفيرة نرمين الظواهري سفيرة مصر الجديدة في جمهورية رواندا، كما استقبل قداسته السفيرة رانيا البنا سفيرة مصر الحالية في رواندا.

تأسيس أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في العاصمة الرواندبة كيجالي

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني لكل منهما الشكر على الجهود التي بُذِلت في سبيل تأسيس أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في العاصمة الرواندبة كيجالي.

وأكد قداسة البابا تواضروس على اهتمام الكنيسة القبطية بدعم المجتمعات الإفريقية من خلال إرسال قوافل طبية وإنشاء عيادات ومستشفيات لخدمة هذه المجتمعات باسم مصر.