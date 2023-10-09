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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق 12 صاروخا من جنوب لبنان على إسرائيل

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق 12 صاروخا على الأقل من جنوب لبنان صوب جبل الشيخ والجليل الأعلى بإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل تحذيرا من احتمال سقوط صواريخ.

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ولم يتضح بعد سبب إطلاق صفارات الإنذار التي تدوي طوال اليوم في مناطق أخرى من البلاد.

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أعلن اليوم الاثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، قال جالانت "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق”.

لبنان إسرائيل فلسطين جبل الشيخ الجليل الأعلى

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