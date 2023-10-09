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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحمد موسي: الاحتلال أنهى حياة 4 أسرى إسرائيليين خلال عدوانه على غزة

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد موسي عن قتل قوات الاحتلال الاسرائيلي 4 من الأسري الإسرائيليين خلال عدوانها علي قطاع غزة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات والتغريدات تويتر.

وكتب موسي :"#طوفان_الاقصى_ قوات الاحتلال الاسرائيلي تنهي حياة أربعة من الأسري الإسرائيليين خلال عدوانها علي قطاع غزة".

 

دخلت عملية طوفان الأقصى يومها الثالث، في ظل اشتعال الأوضاع بين الفصائل الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يكثف من غاراته الجوية على قطاع غزة، إضافة إلى الاشتباكات في الضفة الغربية.

تصعيد عملية طوفان الأقصى

وأعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها استهدفت عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، وذلك ضمن العملية التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة ردا على الخسائر التي كبدتها لها حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل المختلفة في هجوم طوفان الأقصى، حيث وصلت خسائر إسرائيل جراء هذه الهجمات لأكثر من ألف قتيل، بحسب وسائل إعلام عبربة.

وأضافت القوات الجوية الإسرائيلية عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن من بين المواقع التي تم قصفها مركز لإدارة العمليات داخل مسجد في جباليا مشيرة إلى أنه تم تدميره بالكامل.

واستهدفت المدفعية بقذائفها مناطق شرق وشمال مخيم البريج وشرق حي الزيتون والشجاعية في غزة، فيما أفيد عن سقوط 18 قتيلا في قصف إسرائيلي على منازل برفح جنوب غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية اليوم.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بالضفة الغربية ومدينة طوباس وانتشرت في عدة أحياء، وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، وارتفع عدد القتلى في الجانب الفلسطيني إلى 465، فضلا عن مئات الإصابات، جراء القصف.

 

إسرائيل

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