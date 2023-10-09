طوفان الأقصى.. جيش الاحتلال يعترف بمصرع 73 جنديًا من قواته

أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأدميرال دانييل حجاري، بمصرع 73 جنديًا على الأقل من بين 700 إسرائيلي لقوا حتفهم منذ السبت في عملية “طوفان الأقصى”.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أوضح حجاري ، أن اختراقات الحاجز الحدودي مع غزة سيتم تأمينها بالدبابات، والتي سيتم دعمها بطائرات هليكوبتر قتالية وطائرات بدون طيار.

وأضاف أن الجيش أخلى 15 بلدة من أصل 24 بلدة على الحدود، وسيواصل إخلاء البلدات الأخرى، لافتًا: "لن يتم إخلاء سديروت في هذه المرحلة".

وأكد حجاري، أن حوالي 4400 صاروخ تم إطلاقها باتجاه الكيان الصهيوني منذ بدء الصراع منذ السبت الماضي.