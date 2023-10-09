صحيفة: إيران ساعدت حماس في التخطيط لعملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” تلقت دعمًا كبيرًا من مسؤولين أمنيين في إيران لمعاونتهم في التخطيط لعملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في “حماس” و"حزب الله"، أن الحرس الثورى الإيراني أعطى “الضوء الأخضر” للهجوم على إسرائيل خلال سلسلة اجتماعات عقدت في بيروت، آخرها قبل أسبوع.

إيران تساعد حماس منذ أغسطس

ووفقا للمسؤولين الكبار، فإن ضباطاً في الحرس الثوري الإيراني يتعاونون مع حماس منذ أغسطس للتخطيط لهجوم مشترك ضد إسرائيل من الجو والبحر والبر.

ووفقا للصحيفة فأنه في الأسابيع الأخيرة، قاموا بصياغة تفاصيل الهجوم في اجتماعات في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب تقرير “وول ستريت جورنال”، في نهاية الاجتماع الأخير بين جميع الأطراف في بيروت، توصل الإيرانيون إلى نتيجة مفادها أن التخطيط للهجوم قد اكتمل ومنحوا حماس الإذن النهائي بالمضي قدما.

خطوات حاسمة لإنهاء الاحتلال

وفي وقت سابق، نفت طهران ضلوعها في عملية “طوفان الأقصى”، وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة إن “خطوات فلسطين الحازمة هي دفاع مشروع تماما ضد سبعة عقود من الاحتلال القمعي والجرائم البشعة التي يرتكبها النظام الصهيوني غير الشرعي”.

وأضاف “ندعم فلسطين بقوة، لكننا مع ذلك لسنا منخرطين في الرد الفلسطيني الذي قامت به وحدها”.

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين في الولايات المتحدة لم يروا حتى الآن أي دليل على تورط إيران في الهجوم الذي وقع يوم السبت. وقال أحد المسؤولين في الولايات المتحدة: “ليس لدينا معلومات عن التعاون هذه المرة”.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: “لا يوجد دليل على أن إيران وجهت هذا الهجوم أو تقف وراءه، لكن من المؤكد أن هناك علاقة طويلة بينها وبين حماس”.