وقفة احتفالية في باريس لدعم وتأييد الرئيس السيسي بالانتخابات المقبلة

نظم عدد من أبناء الجالية المصرية في فرنسا وقفة بالعاصمة الفرنسية باريس، أمام برج إيفل؛ للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة وإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر التصويت فيها خلال ديسمبر المقبل.



وقال رئيس جمعية شباب مصر في فرنسا سامح أبو زيد - الذي نظم هذه الفعالية - إن هذه الوقفة الاحتفالية تأتي ضمن الاحتفالات بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر وأيضا لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.



وأضاف: "اليوم نقف هنا في العاصمة الفرنسية باريس لكي نعلن تأييدنا للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي وندعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لأنه قضى على الإرهاب ونهض بمصر وأعاد لها مكانتها بين الدول، ولأنه أقام علاقات قوية مع فرنسا ومع كل الدول الأوروبية، ويراعي مصالح بلادنا وأخذ على عاتقه بناء جمهورية جديدة".



من جانبه، أكدت رئيسة الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرساي الدكتورة جيهان جادو عضو، في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، إن أي مصري شريف يجب أن يكون متفاعلا مع الأحداث التي تحدث في مصر خاصة ونحن على أعقاب انتخابات رئاسية مقبلة، لذا يجب علينا أن نساند بلادنا واليوم نشارك في هذه الفعالية للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر العظيم وأيضا لإعلان تأييدنا ودعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".



وأشارت إلى أهمية حضور المرأة وأبناء الجالية المصرية، "فالكل حريص على المشاركة لأنه حدث يعبر عن ميولنا الشخصية واتجاهاتنا مع الدولة المصرية والإرادة المصرية القوية"، مؤكدة أن المواطن المصري في الخارج كتلة لا يستهان بها.



كانت جمعية شباب مصر بفرنسا قد خاطبت الجهات الفرنسية للحصول على تصريح لتنظيم وقفة للاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وإعلان دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.



في الإطار ذاته، حرصت مجموعة من السيدات المصريات في باريس على الحضور والمشاركة في الوقفة الاحتفالية للتأكيد على دعم المرأة المصرية للرئيس السيسي وأيضا الوقوف خلف الإرادة المصرية ودعم مصر من خلال تأييد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.