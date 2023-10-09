عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها عبر خاصي ستور من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

دون مكياج.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

txt

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

وتألقت نسرين طافش، مرتديه تي شيرت باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نسرين طافش 

نسرين نسرين طافش صور نسرين طافش إطلالات نسرين طافش اخبار نسرين طافش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

الأهلي في 24 ساعة.. كولر يغادر في إجازة ونادي إسباني يهدد والزمالك يراقب نجم الأحمر

موضوعات متعلقة

دون مكياج.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

بملابس مختلفة للجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها| شاهد

إطلالة كاجوال.. داليا مصطفى تستعرض رشاقتها | شاهد

ظهورت بلون شعر جديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ سلمى أبو ضيف.. شاهد

تعاني منه غادة عبد الرازق.. كل ما تريد معرفته حول مرض الأكتساب

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أخر تطورات حالة هاني الناظر في المستشفى.. صورة كارولين عزمي تثير الجدل بسبب نحافتها

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ترشيحاتنا

مفاجأة للمواطنين.. الحكومة: انخفاضات في سلع جديدة بداية من السبت المقبل

مسؤول إسرائيلي: لا مفاوضات للإفراج عن النساء والأطفال

نجم الأهلي السابق: عبد المنعم وياسر إبراهيم الثنائي الأنسب لدفاع منتخب مصر

نجم الأهلي السابق: تواجد كوكا في المنتخب يحسب لـ كولر

فلسطين.. 560 شهيدا و2900 مصابا جراء ضربات الاحتلال الغشيمة على غزة

التموين تكشف عن حجم الاحتياطي المتوافر من السلع الأساسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

بملامح مختلفة.. شاهد إطلالة الفنانة بسمة بجلسة تصوير جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب القرنفل .. فوائد مذهلة

طريقة عمل دجاج بالسبانخ و البطاطا| جديدة وغير تقليدية

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ